رسمياً .. سيميدو من برشلونة إلى وولفرهامبتون بـ40 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو إلى نظيره الإنجليزي وولفرهامبتون.

المفاوضات بدأت بين الطرفين منذ بضعة أسابيع، وسط رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب، بحثاً عن فرصة التعاقد مع ظهير آخر في نفس المركز.

الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، كشف عن رحيل لاعبه إلى الدوري الإنجليزي ، وقام بنشر رسالة وداع له بعد 122 مباراة بقميص الفريق.

وأوضح برشلونة في بيانه، أن الصفقة وصلت قيمتها 30 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات مستقبلية يدفعها وولفرهامبتون.

❗ Agreement with @Wolves for the transfer of @_nelsonsemedo_