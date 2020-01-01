رسمياً .. سيميدو من برشلونة إلى وولفرهامبتون بـ40 مليون يورو

برشلونة اقترب من التعاقد مع بديله

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو إلى نظيره الإنجليزي وولفرهامبتون.

المفاوضات بدأت بين الطرفين منذ بضعة أسابيع، وسط رغبة برشلونة في التخلص من اللاعب، بحثاً عن فرصة التعاقد مع ظهير آخر في نفس المركز.

الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، كشف عن رحيل لاعبه إلى الدوري الإنجليزي ، وقام بنشر رسالة وداع له بعد 122 مباراة بقميص الفريق.

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وأوضح برشلونة في بيانه، أن الصفقة وصلت قيمتها 30 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات مستقبلية يدفعها وولفرهامبتون.

وكان صاحب الـ26 سنة، قد انتقل للفريق قادماً من بنفيكا في 2017، بـ35.70 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات قدراته طوال هذه الفترة، ليخرج من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

وينضم بذلك سيميدو لكتيبة من اللاعبين البرتغاليين في فريقه الجديد، بقيادة المدرب نونو سانتو، الذي يواصل جلب أبناء بلاده للفريق الإنجليزي.

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وعلى جانب آخر اقترب برشلونة من التعاقد مع لاعب آخر في مركز الظهير الأيمن، وهو سيرجينو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي حيث من المتوقع إتمام الصفقة خلال أيام.