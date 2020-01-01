رسميًا .. سون يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2020

تفوق على الأوروجوياني لويس سواريز

حصل الجناح الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام ، على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2020.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقام حفله السنوي مساء اليوم بصورة افتراضية، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

هدف سون تنافس مع الهدف الذي أحرزه لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي في ريال مايوركا بالدوري الإسباني الموسم الماضي.

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وتفوق هدف الكوري الجنوبي على الهدف الذي أحرزه جورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو بشباك فريق سيارا بالدوري البرازيلى.

وجاء هدف سون من مهارة فردية مبهرة في مواجهة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال سون عن هدفه:"أردت التمرير عندما حصلت على الكرة، واستلمتها في الصندوق، لم أجد أي خيار آخر سوى المراوغة، وبعد ثانيتين كنت أمام المرمى، كانت مفاجأة كبيرة، يا له من هدف جميل".

وفي سياق متصل حصل الألماني مانويل نوير على جائزة أفضل حارس مرمى، بعد تألقه مع بايرن ميونخ طوال هذا العام.

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وأما بالنسبة لجائزة أفضل حارسة مرمى، فقد حصلت عليها سارة بوهادي لاعبة نادي ليون الفرنسي.

وأما جائزة أفضل مشجع، حصل عليها ماريفالدو دا سيلفا، الذي قام بالمشي 60 كيلو مترًا لمشاهدة مباراة لفريقه.