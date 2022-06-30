رسميًا .. سواريس مديرًا فنيًا للنادي الأهلي

الأهلي يتعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة عامين قادمين

أعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن تولي البرتغالي ريكاردو سواريس قيادة الفريق الأحمر، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي أنهى التعاقد مع موسيماني، بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 على يد الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون مقابل.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن سواريس وقع على عقد لمدة عامين، بخلاف ما تبقى من الموسم الحالي، ليستمر مع الفريق حتى 2024.

ووصل سواريس إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأربعاء، حيث عقد جلسة مطولة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف العام على الكرة، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

الجهاز الفني للنادي الأهلي أصبح يتكون من الآتي:

المدير الفني: ريكاردو سواريس.

سيد عبد الحفيظ: مديرًا للكرة.

ماوريسيو فاش: مدرب.

سامي قمصان: مدرب.

راؤول فاريا: مطور أداء.

بيدرو جيميرايش: مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي.

إدواردو لوبو: مدرب حراس مرمى.

لويس بيريرا: محلل أداء الفرق المنافسة.

يذكر أن سامي قمصان قد تولى مهمة تدريب الأهلي بشكل مؤقت، بعد رحيل بيتسو موسيماني، ليسلم المهمة للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

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