رسميًا - سمير محمود عثمان رئيسًا للجنة الحكام المصرية

قرارات جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارات بتعيين رؤوساء اللجان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويتولى مسئولية إدارة اتحاد الكرة حاليا ثروت سويلم المدير التنفيذي بعدما قدم المجلس استقالة جماعية عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري عن تجديد الثقة في عامر حسين كرئيس للجنة المسابقات بالدوري الممتاز، وخالد كامل رئيس للجنة المسابقات للدوري الممتاز "ب"

وتقرر تعيين سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، رئيسًا للجنة الحكام في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز الذي سينطلق الشهر المقبل.

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ومن المنتظر تعيين لجنة خماسية في القريب العاجل لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم في الموسم الجديد حتى إجراء انتخابات جديدة.