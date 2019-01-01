رسميًا - سليم عبد الرحمن مديرًا فنيًا مؤقتًا لمنتخب الإمارات

لا يزال الاتحاد الإماراتي يبحث عن خليفة زاكيروني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تكليف سليم عبد الرحمن؛ مساعد المدرب بالمنتخب الوطني، مهام المدير الفني مؤقتًا خلال الفترة المقبلة.

الأبيض كان قد رحل عنه الإيطالي زاكيروني بعد وداع كأس آسيا 2019 من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام منتخب قطر برباعية نظيفة.

وجاء قرار اتحاد الكرة خلال الاجتماع الذي عقده لجنة المنتخبات والشؤون الفنية التابعة له، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، على أن يتم تسمية أعضاء الجهاز الفني المساعد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من السير الذاتية لمدربين تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة إلا أنها قررت التأني في الاختيار لمزيد من الدراسة، على أن ترفع الأسماء المتفق عليها إلى مجلس الإدارة من أجل اختيار أنسبهم.

يذكر أن زاكيروني تولى المسؤولية الفنية لمنتخب الإمارات في أكتوبر 2017، وخلال 20 مباراة قاد الأبيض بهم حقق الفوز في تسع منها وتعادل في ستة لقاءات وخسر خمسة آخرين.