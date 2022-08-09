رسميًا | سخر من الأهلي والزمالك والاتحاد .. الجزيرة يُعلن ضم بنشرقي

الفريق الإماراتي تعاقد مع النجم المغربي

أعلن الجزيرة الإماراتي رسميًا تعاقده مع المغربي أشرف بنشرقي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك المصري وعدم تجديده.

أحلامهم هي واقعنا .. الجزيرة يسخر من الأهلي والزمالك والاتحاد

النادي الإماراتي أعلن عن التوقيع مع بنشرقي عبر مقطع فيديو نشره على تويتر عنونه به "أحلامهم هي واقعنا" وسخر خلاله من سعي الأهلي المصري والاتحاد السعودي التعاقد معه والزمالك تجديد عقده.

مقطع الفيديو تضمن مشجعين للأندية الثلاثة وتغريدات تحلم بالتعاقد مع اللاعب، قبل أن تظهر جملة "أحلامهم انتهت" ثم يظهر بنشرقي بقميص الجزيرة، ويُختتم الفيديو بجملة "أحلامهم هي واقعنا".

الزمالك حاول جاهدًا تجديد عقد بنشرقي لكن الخلاف حول التفاصيل المالية ووجود شرط جزائي في العقد حال دون ذلك.

النادي الأهلي ارتبط بالسعي خلف بنشرقي ولكن طلباته المالية الكبيرة والتي قُدرت بـ3 ملايين دولار سنويًا أعاقت إتمام التعاقد، كما قيل أن رئيس النادي محمود الخطيب كان لديه بعض التحفظات على سلوكه.

فيما تحدثت عدة تقارير صحفية في الأيام الأخيرة عن رغبة الاتحاد في ضمه لكن مدربه نونو سانتو فضل ضم هيلدر كوستا من ليدز يونايد بدلًا منه.

ما هي تفاصيل عقد الجزيرة مع بنشرقي؟

النادي الملقب بـ "فخر أبو ظبي" لم يُوضح التفاصيل الخاصة بالعقد، بل اكتفى بنشر مقطع الفيديو وعدة صور للاعب بقميص الفريق.

موقع في الجول المصري أوضح أن صاحب الـ27 عامًا وقع على عقد يمتد لموسمين قادمين مقابل حصوله على 2.5 مليون دولار سنويًا.

التقارير المتابعة كانت قد نقلت عن مصادر قريبة من اللاعب رغبة في الحياة في الإمارات لارتباطه بأحد المشاريع التجارية هناك ولرغبة عائلته البقاء في الدولة الخليجية.