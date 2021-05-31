رسميا .. سحب تنظيم كوبا أمريكا من الأرجنتين ومنحه للبرازيل

13 يوم فقط على انطلاق البطولة.

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الأحد سحب تنظيم كوبا أمريكا من الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان الاتحاد قد سحب التنظيم من كولومبيا في وقت سابق بسبب الاحتجاجات القوية وعدم القدرة على إقامة المباريات هناك.

ما هي آخر التطورات؟

اتحاد أمريكا الجنوبية أكد انه يتملك عروض من تشيلي وأمريكا مشيرًا لأنه سينشر أي تطورات حال حدوثها.

الأرجنتين كانت قد أعلنت في وقت سابق إيقاف نشاط كرة القدم حتى نهاية مايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقام النسخة الـ47 من البطولة في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو في انتظار معرفة البلد المستضيف لها.

لماذا لا تستطيع كولومبيا استضافة البطولة؟

الحكومة الكولومبية طلبت إعادة جدولة البطولة لشهر نوفمبر القادم، لحين انتهاء الحركات الاحتجاجية هناك.

اتحاد أمريكا الجنوبية قال في بيان رسمي:"نظرًا لأسباب تتعلق بتقويم المسابقات الدولية ولوجستيات البطولة، سيكون من المستحيل نقل كوبا أمريكا إلى نوفمبر".

وأضاف:"الكونميبول ممتن للحماس والالتزام الذي أبداه رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ومعاونيه، وكذلك رامون جيسورون رئيس الاتحاد الكولومبي، ونثق في تقديمهم مشاريع جديدة مستقبلية لنمو كرة القدم في أمريكا الجنوبية".

وتابع:"سنكشف في الأيام المقبلة عن أماكن خوض المباريات التي كان من المقرر لعبها في كولومبيا".

ماذا حدث في كولومبيا؟

الاحتجاجات بدأت في نهاية شهر إبريل الماضي بسبب الإصلاحات الضريبية والرعاية الصحية التي أعلن عنها الرئيس.

المظاهرات مستمرة دون توقف لمدة ثلاثة أسابيع، حيث شهدت العاصمة بوجوتا بعض المظاهرات الأكثر حدة.

بعض جماعات حقوق الإنسان تزعم أن أكثر من 40 شخصًا لقوا حتفهم في اشتباكات بين المتظاهرين والسلطات، لذلك قرر اتحاد أمريكا الجنوبية التدخل.

رسميًا .. من يستضيف كوبا أمريكا هذا الصيف؟

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم عن إقامة بطولة كوبا أمريكا في الصيف الجاري في البرازيل.

جاء هذا عقب اجتماع الاتحاد الذي أقيم خلال الساعات الماضية، وستقام البطولة في نفس المواعيد المعلنة، وسيتم الإعلان عن الملاعب خلال ساعات.

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