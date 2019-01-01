رسميًا - استاد المكس يستضيف مواجهة الأهلي والمصري

الأهلي يواجه المصري في لقاء قوي بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن ملعب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر لها الخميس المقبل.

وكانت الجهات الأمنية قد رفضت إقامة المباراة بالسويس يوم الخميس المقبل، وهو ما وضع اتحاد الكرة في أزمة للبحث عن ملعب جديد.

وأصدر اتحاد الكرة بيان اليوم الثلاثاء، يعلن فيه إقامة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب المكس بالإسكندرية الخميس المقبل.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب المكس، حيث ستحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، خلف الأول الزمالك والثاني بيراميدز أصحاب الـ60 نقطة.