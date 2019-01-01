رسميًا - ستاد المكس يستضيف مباراة الأهلي والإسماعيلي.. وتجاهل خطاب الدراويش

المكس ملعبًا لمواجهة الأهلي والإسماعيلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز على ملعب "المكس".

وكان الإسماعيلي قد اعترض على إقامة المباراة على ستاد المكس في ظل تواجد ستاد الإسماعيلية في حالة جيدة واستضافة المباريات بشكل طبيعي.

يستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي مساء غدً الخميس ضمن الجولة التاسعة على ستاد المكس، في تمام السابعة والنصف.

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن ستاد المكس سيستضيف مواجهة الأهلي والإسماعيلي.

ويسعى الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات في الدوري المصري بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات بشكل متتالي في الموسم الحالي تصدر الجدول.

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وتجاهل اتحاد الكرة خطاب الإسماعيلي حيث لم يرد بشكل رسمي على الخطاب، وأعلن عن المباراة بشكل رسمي على صفحته الرسمية.