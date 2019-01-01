رسميًا - ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية

الزمالك يستعد لخوض مبارياته المحلية على ستاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا اليوم الخميس، من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مبارياته على ستاد القاهرة الدولي خلال المباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وكان ستاد القاهرة لم يستقبل أي مباريات في الدوري حتى الأن بسبب ارتباطه باستضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا حيث يقام النهائي عليها غدًا.

منتخب مصر الأوليمبي وصل للنهائي لمواجهة كوت ديفوار، بعد أن ضمن الثنائي الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز في دور نصف النهائي.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباريات الزمالك على ستاد القاهرة في الدوري المصري، بينما مباريات إفريقيا ستكون على ستاد السلام.

ويحضر المباريات على ستاد القاهرة 5 آلاف مشجع، منها 3 آلاف من أعضاء الجمعية العمومية و1500 بكشوف من وزارة الشباب والرياضة و500 للفريق الضيف.

إقرأ أيضًا - مرتضى منصور: سنعلن قرارنا الثلاثاء المقبل بشأن خوض السوبر الإفريقي من عدمه

ويحضر 10 آلاف مشجع لمباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي تبدأ بمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي ضمن الجولة الخامسة منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 25 نوفمبر المقبل.