رسميًا - ساو باولو يعلن التعاقد مع داني ألفيش

النجم البرازيلي يرحل عن أوروبا ويعود إلى بلاد السامبا

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي التعاقد مع النجم المخضرم داني ألفيش الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بعد أن نجح في التتويج معه ببطولة الدوري.

كان النجم البرازيلي قد قدم مسيرة أكثر من رائعة في القارة العجوز كانت بدايتها مع إشبيلية الإسباني ثم برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وفي الأخير مع أثرياء باريس.

وقد أعلن النادي البرازيلي عن قدوم اللاعب رسميًا عبر فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

“Pelo meu país, pelo meu povo. Pelo meu clube de coração” 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/n7w5s3NUrl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

كان ألفيش قد نجح في الفوز ببطولة كوبا أميركا مع المنتخب البرازيلي هذا الصيف على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا خاض ما يقارب الـ800 مباراة مع جميع الفرق التي لعب لها وتمكن من الفوز بالعديد والعديد من البطولات أكثرها مع العملاق الكتالوني.