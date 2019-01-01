رسميًا.. سانشيز خارج حسابات إنتر لفترة طويلة بسبب الإصابة

صدمة لكونتي وجماهير إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي إنتر رسميًا غياب نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية نقلاً عن مصادر تشيلية مساء أمس، أن جناح إنتر أليكسيس سانشيز، يواجه خطر الغياب عن الملاعب لفترة طويلة، قد تمتد لبداية العام الجديد.

وتعرض المنتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر على سبيل الإعارة، لإصابة مزعجة على مستوى الكاحل، أثناء مشاركته في اللقاء الودي الدولي، الذي جمع منتخب بلاده بنظيره الكولومبي وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وما ضاعف قلق المدرب أنطونيو كونتي ومشجعي الأفاعي، البيان الذي أصدره الاتحاد التشيلي حول نوعية الإصابة، بالتأكيد أنها عبارة عن تمزق في الأوتار، لكن دون الكشف عن مدة الغياب أو فترة علاجه.

وبعد الفحوصات الطبية التي خضع لها، تبين إصابته بخلع على مستوى الكاحل، ما يجعله يحتاج إلى 3 أشهر من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، وشهرين في حال سار العلاج بالشكل المثالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

ويواجه صاحب الـ30 عامًا سوء حظ لا يُصدق منذ انتقاله إلى مشروع كونتي، وكانت البداية بجلوسه على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال لياقته بعد تعافيه من الإصابة، وحتى بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية، تحصل على بطاقة حمراء أمام سامبدوريا، على إثرها غاب عن المواجهة الأهم ضد يوفنتوس في قمة مواجهات الجولة السابعة، التي خسرها فريقه بنتيجة 1-2.