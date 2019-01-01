رسميًا.. ساندرو فاجنر إلى تيانجين الصيني

مهاجم بايرن ميونيخ ساندرو فاجنر ينتقل إلى الدوري الصيني من بوابة تيانجين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميًا رحيل مهاجمه ساندرو فاجنر إلى نادي تيجانين الصيني، وذلك عبر بيان نشره عبر موقعه الرسمي صباح الأربعاء.

وكان ساندرو فاجنر قد طلب الرحيل عن بايرن ميونيخ، والسماح له بمغادرة النادي في الفترة الحالية وقبل نهاية عقده المقررة في 2020 أي العام المقبل.

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء طلب بيريشيتش الرحيل من إنتر

وحسب ما قال المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالح حمديتش، فإن طلب فاجنر جاء بعد وصول عرض تيجانين الصيني المغري ماديًا.

وأضاف حمديتش: "لم نقف عقبة في طريق فاجنر، هو أراد الانتقال إلى الصين من أجل خوض تجربة جديدة في أجواء جديدة ومع فريق جديد"

وتابع: "فاجنر لاعب جيد، ولقد قدم في بايرن ميونيخ مجهودات كبيرة على الرغم من قصر رحلته معنا، أتمنى له التوفيق في رحلته المقبلة"

يذكر أن شاندرو فاجنر كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ شتاء العام الماضي، ولكنه لم يحظَ بالفرصة الكاملة التي كان يبحث عنها.