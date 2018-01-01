رسميًا - سام مرسي يجدد عقده مع ويجان

المحترف المصري مستمر مع فريقه لعامين مقبلين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي ويجان الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المصري سام مرسي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة موسمين ونصف، لينتهي عقده في صيف عام 2021.

كان من المقرر أن ينتهي عقد المصري صاحب الـ27 عامًا مع فريقه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يقوم بالتجديد.

وانضم مرسي إلى ويجان في يناير عام 2016، وتمت إعارته لمدة ستة أشهر إلى بيرنلي الإنجليزي في صيف العام ذاته، قبل أن يعود مجددًا في يناير 2017.

✍️ Want to win a signed @sammorsy08 Latics shirt?



Simply RT our 'Leader of the Pack' video and send a congratulations message to Samy using #Morsy2021 and you'll be in with a chance!



Have a good Christmas, Tics!#Morsy2021#wafc 🔵⚪️💚 pic.twitter.com/9r1QKKIjgW — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

نجح لاعب الوسط المصري الموسم الماضي في قيادة فريقه للتتويج بطلًا لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، بمشاركته في 41 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين، ليصعد للدرجة الثانية "شامبيونشيب".

ويحتل رفاق سام حاليًا المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بخسارة 12 مباراة، وتعادلهم في أربعة لقاءات، والفوز في سبعة فقط.