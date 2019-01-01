رسمياً | زينيت يخطف أزمون وباريوس من البريميرليج

النجم الإيراني كان محط اهتمام عديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن زينيت سان بطرسبرج الروسي تعاقده رسمياً مع مهاجم إيران ساردار أزمون قادماً من مواطنه روبن كازان في الانتقالات الشتوية.

وسجل أزمون أربعة أهدف في بطولة كأس آسيا الأخيرة ساعد بها المنتخب الإيراني ببلوغ نصف النهائي قبل الخسارة من اليابان.

ونشر زينيت بياناً رسمياً أعلن فيه ضمه لأزمون لمدة ثلاثة أعوام ونصف دون توضيح قيمة الصفقة التي قُدرت من قبل "سكاي" في حدود 12 مليون يورو.

وكشفت "سكاي" أن اللاعب كان في طريقه إلى وولفرهامبتون بعد الاتفاق مع روبن كازان على الإعارة مقابل مليوني يورو ولكن الصفقة فشلت.

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وأضاف التقرير أن فشل الصفقة بسبب رفض وولفرهامبتون بند إجبارية الشراء بنهاية الإعارة وتفضيله الأحقية لحسم ضم الإيراني.

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وأعلن زينيت كذلك عن ضم فيلمار باريوش لأربعة أعوام ونصف قادماً من بوكا جونيورز بعدما كان اللاعب قريباً من صفوف تشيلسي وروما.

ولم يتم الكشف أيضاً عن قيمة الصفقة رسمياً ولكن يشار في الصحافة لتعديها العشرين مليون يورو لضم الدولي الكولومبي.

ويحتل زينيت صدارة ترتيب الدوري الروسي برصيد 34 نقطة بعد 17 جولة.