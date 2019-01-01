رسمياً – زيمبابوي والكونغو الديموقراطية يتأهلان إلى كأس الأمم الأفريقية

المجموعة السابعة من التصفيات تم حسمها وفي انتظار باقي المجموعات مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات المجموعة السابعة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وأسفرت عن تأهل منتخبي زيمبابوي والكونغو الديموقراطية إلى البطولة الصيف القادم.

وتضم المجموعة السابعة كلاً من زيمبابوي والكونغو وجمهورية الكونغو وليبريا.

في مباراة زيمبابوي والكونغو حسمها الأول لصالحه بهدفين دون رد عن طريق خاما بيليات في الدقيقة 21، وموسونا في الدقيقة 36.

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وحسم منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية تأهله للبطولة التي تستضيفها مصر، بعد فوزه على ليبريا بهدف نظيف سجله باكامبو في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب زيمبابوي المجموعة برصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الثاني الكونغو الديموقراطية بتسع نقاط، وثالثا ليبريا بسبع نقاط، وفي المركز الأخير الكونغو بخمس نقاط.