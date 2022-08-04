رسميًا.. ريكي بوتش ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي انضمام متوسط ميدان فريق برشلونة، ريكي بوتش، لصفوف النادي الأمريكي في سوق الانتقالات الحالي بصفقة انتقال مجانية.
وكان نجم الفريق الكتالوني الشاب قد ارتبط بالرحيل إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في الفترة الماضية وهو ما حدث في الأخير.
حيث أعلن برشلونة التوصل إلى اتفاق مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي بشأن بوتش، كما نشر النادي الأمريكي أيضًا بيان انضمام اللاعب.
وبحسب ما أعلنه النادي الأمريكي، سينضم بوتش في نصف الموسم المتبقي حاليًا لدى فريق لوس أنجلوس في منافساته، على أن يستكمل بقية عقده لمدة 3 سنوات بعد ذلك.
LATEST NEWS | FC Barcelona and the Los Angeles Galaxy reach agreement for the transfer of Riqui Puig— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2022
كما ضمن برشلونة أن يستفيد من رحيل اللاعب في المستقبل، وذلك من خلال وضع شرط يتيح للبلوجرانا الحصول على 50% من قيمة بيعه إذا حدث قبل نهاية عقده.
وودع بوتش زملائه في برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز بعد أن قضى 8 سنوات داخل جدران الفريق الكتالوني بين مستويات الشباب والفريق الأول.
ويأتي رحيل ريكي عن الفريق بعد أن فشل في إقناع تشافي بمستواه، كما هو الأمر مع المدرب الهولندي السابق رونالد كومان.
Riqui Puig is a 𝔊 💙🤍💛— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022
The #LAGalaxy sign Spanish midfielder @RiquiPuig from FC Barcelona.
📰 https://t.co/hsV2rdtxmD pic.twitter.com/mR8Hm3qmi2
لكنه يحظى بحب جماهيري كبير وثقة في قدراته، مما يجعل جمهور برشلونة يترقب رحلته في أمريكا ومعرفة نتائجها في المستقبل.
وشارك بوتش مع برشلونة في 56 مباراة سجل من خلالها هدفين فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.
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