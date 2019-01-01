رسميًا | ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس

تعرف على تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور أمام أياكس

كشف نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة الإصابة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور أمام أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 5-3 مجموع المباراتين.

وقال البلانكوس في بيان رسمي إنّ اللاعب البرازيلي يعاني من تمزق في أربطة المفصل في قدمه اليمنى دون الكشف عن فترة الغياب.

Parte médico de Vinicius Jr.#RealMadridhttps://t.co/z4Brfgtf4d

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 6, 2019

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ صاحب الـ 19 عامًا لن يتمكن من المشاركة في المباريات لنحو شهرين أو ربما أكثر مما يعني انتهاء موسمه.

وكان لوكاس فاسكيز وجاريث بيل قد تعرضا للإصابة أيضًا في المباراة إصدار أي بيان رسمي حتى الآن.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق الفوز في "سانتياجو برنابيو" منذ 3 فبراير الماضي ولن يعود أي مباراة هناك سوى يوم 16 مارس ضد سيلتا فيجو.