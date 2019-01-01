رسميًا | ريال مدريد يكشف إصابة إيسكو

هل يلعب إيسكو ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا؟

كشف نادي ريال مدريد الإسباني نوعية الإصابة التي تعرض لها إيسكو وتسببت في غيابه عن لقاء الديربي أمام أتلتيكو.

إيسكو تواجد على مقاعدة البدلاء في كلاسيكو كأس الملك ضد برشلونة قبل أن يتم استبعاده من الديربي.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يؤكد إصابة اللاعب بالآلام حادة في الظهر والعنق والتي تجعله بحاجة إلى فترة من الراحة.

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ولم يوضح النادي فترة غيابه، إلا أنّ التقارير الصحفية أرجحت عدم سفر اللاعب إلى هولندا لمواجهة أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيسكو لا يحصل على دقائق لعب كافية رفقة سانتياجو سولاري بعد أن كان أساسيًا مع جولين لوبيتيجي.