رسميًا .. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كارباخال

نادي ريال مدريد يعلن عن تفاصيل إصابة لاعبه دانييل كارباخال.

كشف نادي ريال مدريد عن تفاصيل إصابة لاعبه الإسباني دانييل كارباخال نجم دفاع الفريق الملكي التي تعرض لها في الساعات الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الملكي قبل قليل، أكد من خلاله أن إصابة اللاعب جاءت عضلية وفي الفخذ الأيمن للظهير.

وكان كارفاخال قد تعرض للإصابة في الدقيقة الـ 25 من مواجهة فريقه أمام نظيره فالنسيا في الدوري الإسباني مساء الأمس.

نجم مارسيليا يسخر من اهتمام ريال مدريد بضمه

وكتب النادي في البيان الذي أصدره: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا دانييل كارفاخال عن طريق الخدمات الطبية لريال مدريد تم تشخيص إصابته كإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، مع مشكلة في الوتر، وجاري التقييم".

إصابة اللاعب ستبعده بشكل مبدأي عن مواجهة الفريق المقبلة في الدوري الإسباني ضد بلد الوليد، ومواجهة أتالانتا في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل الملكي ضيفًا على بلد الوليد يوم السبت المقبل، بينما يسافر لإيطاليا لمواجهة أتالانتا في الأربعاء الذي يليه.

جدير بالذكر أن كارفاخال كان قد عاد لتوه من إصابة سابقة أبعدته عن الملاعب منذ بداية يناير الماضي، وغاب عن ست مواجهات مع النادي الملكي.