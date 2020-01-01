رسميًا .. ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش

مصائب اللاعب الصربي في ريال مدريد لا تنتهي.

أعلن نادي ريال مدريد اليوم عن إصابة لاعبه لوكا يوفيتش نجم هجومه بمشكلة في القدم اليمنى قد تبعده عن اللقاءات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الفريق في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للملكي قبل قليل وأكد خلاله أن فترة الغياب اللاعب متوقفة على مدى قدرته على التعافي.

وكتب النادي في البيان: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكا يوفيتش اليوم عبر الخدمات الطبية في النادي تبين إصابته في الساق اليمنى".

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وأضاف: "الإصابة عبارة عن التهاب في أوتار عضلات الساق، وسيتم تقييم حالته بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وكان اللاعب قد غاب عن اللقاء الأخير لريال مدريد بالفعل أمام إشبيلية، وهي المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف.

وعانى يوفيتش من عدة غيابات في الأشهر الأخيرة، حيث تم عزله احتياطيًا في الصيف الماضي بعد مخالطته لحالة كورونا إيجابية.

كما تم عزله مؤخرًا بعدما ثبت تعرضه لفيروس كورونا بنفسه في مطلع شهر نوفمبر الماضي ليغيب عن عدد من مواجهات الملكي.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان قد شارك في خمس مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات بواقع 208 دقيقة.