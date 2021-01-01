رسميًا - روني يعلن اعتزال كرة القدم ويتولى تدريب ديربي كاونتي

واين روني نجم مانشستر يونايتد التاريخي يعتزل كرة القدم ويتولى تدريب ديربي كاونتي بشكل رسمي.

أعلن نادي ديربي كاونتي عن تولي لاعبه واين روني لتدريب الفريق خلفًا للمدير الفني الهولندي السابق فيليب كوكو والذي رحل منتصف نوفمبر الماضي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره ديربي كاونتي، وأكد خلاله أن الاتفاق مع روني جاء لمدة عامين ونصف ويبدأ من يناير الجاري.

وكتب النادي في بيانه: "ديربي كاونتي سعيد للإعلان عن تعيين واين روني كمدير فني للفريق، صاحب الـ 35 عامًا سيشغر المنصب حتى صيف 2023".

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وأعرب روني عن سعادته لتولي المنصب وقال: "عندما عدت لإنجلترا كنت مندهشًا من الإمكانيات الخاصة بديربي كاونتي، وبكيفية إخلاص جماهير الفريق له".

وأردف: "بالرغم من العروض العديدة رأيت أن ديربي كاونتي هو المكان المناسب بالنسبة لي، أن أكون في مكان أمثال براين كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارد وفيليب كوكو هو فخر كبير بالنسبة لي".

وكان روني قد أشرف على الفريق بالفعل خلال المباريات الـ 11 الأخيرة بعد أن رحل فيليب كوكو في الـ 14 من نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن روني كان قد خاض 10 مباريات كلاعب في صفوف ديربي كاونتي منذ بداية الموسم كان منهم مباراتين فقط في وجوده كمدير فني مؤقت.