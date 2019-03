رسمياً | روما يُقيل دي فرانشيسكو بعد الإقصاء الأوروبي

أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة المدير الفني الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، بعد الخروج الأوروبي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل الإيطالي في قيادة روما الموسم الجاري، لتكرار ما قدمه الموسم الماضي، سواء بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو الصراع على المقعد المؤهل للمسابقة الأوروبية.

وسقط روما أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين بثمن نهائي دوري الأبطال، كما ابتعد عن مقاعد دوري الأبطال بعد خسارته في الديربي أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة.

ويعد دي فرانشيسكو من لاعبي روما السابقين، حيث ساهم في فوز الذئاب بلقب الدوري في 2001.

AS Roma can confirm head coach Eusebio Di Francesco has left the club with immediate effect.



The club would like to thank Eusebio for his work during his time at #ASRoma and wish him success in the future.



