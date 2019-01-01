رسمياً | روما يُقيل دي فرانشيسكو بعد الإقصاء الأوروبي

روما لم يقدم المأمول منه مثل الموسم الماضي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة المدير الفني الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، بعد الخروج الأوروبي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل الإيطالي في قيادة روما الموسم الجاري، لتكرار ما قدمه الموسم الماضي، سواء بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو الصراع على المقعد المؤهل للمسابقة الأوروبية.

وسقط روما أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين بثمن نهائي دوري الأبطال، كما ابتعد عن مقاعد دوري الأبطال بعد خسارته في الديربي أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة.

ويعد دي فرانشيسكو من لاعبي روما السابقين، حيث ساهم في فوز الذئاب بلقب الدوري في 2001.

AS Roma can confirm head coach Eusebio Di Francesco has left the club with immediate effect.



The club would like to thank Eusebio for his work during his time at #ASRoma and wish him success in the future.



Full story ➡️ https://t.co/QGeElB7LnF pic.twitter.com/5wa9ndQeda — AS Roma English (@ASRomaEN) March 7, 2019

وتقلد منصب المدير الفني للجيالوروسي بداية من الموسم الماضي، ليقود الفريق لنصف نهائي المسابقة الأوروبية لأول مرة في النسخة الجديدة.

وقال جيمس بالوتا رئيس النادي: "بالنيابة عن نفسي والجميع في روما، أود شكر إيزيبيو على عمله وإلتزامه، منذ عودته للنادي، دائمًا ما أكد على الاحترافية، ووضع النادي في يده، ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

ولم يعلن النادي عن من سيخلف الإيطالي في مهمة قيادة الجيالوروسي حتى نهاية الموسم، إلا أن بعض التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية تولي كلاوديو رانييري المدير الفني الأسبق لمهمة تدريب الفريق.

مدرب ساسولو السابق، خاض 87 مباراة بقميص الذئاب كمدرب، فاز في 46 وخسر 23 وتعادل في 18 بجميع المسابقات.