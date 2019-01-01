رسمياً | روما يعير نزونزي إلى جلطة سراي ويكشف عن الشروط

بيان الذئاب يوضح تفاصيل الصفقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن روما رسمياً عن رحيل لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وذكر روما في بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي التركي يمكنه تفعيل شرط الشراء مقابل 16 مليون يورو، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.

أيضاً يملك جلطة سراي خيار تمديد الإعارة لعام إضافي مقابل نصف مليون يورو، وفي تلك الحالة يحق له الشراء في نهاية العام الثاني مقابل 13 مليون يورو.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً قد فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، لينتقل من إشبيلية إلى روما مقابل قرابة 27 مليون يورو، لاحقاً بالمدير الرياضي مونشي الذي غادر إشبيلية صوب روما، قبل استقالته في منتصف الموسم الماضي.

يذكر أن نزونزي خاض 39 مباراة بجميع المسابقات مع الذئاب، ولكنه لم يثبت نفسه في موسم سيئ للفريق بوجه عام.