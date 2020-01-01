رسمياً.. روما يعلن قيام فريدكين بشراء النادي من بالوتا

خطوة جديدة للنادي الإيطالي بعد سلسلة من المفاوضات

أعلن نادي روما الإيطالي، صباح اليوم، الخميس، عن قيام جيمس بالوتا المالك الحالي بالرحيل عن الذئاب، وقدوم مجموعة دان فريدكين بدلاً منه.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، عن نجاح المفاوضات التي جرت بين فريدكين وبالوتا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قرر الأخير بيع روما مقابل 591 مليون يورو.

وجاء في بيان روما:"سيتم تنفيذ الصفقة من خلال امتلاك فريدكين لكامل الحصة التي حصلت عليها AS SPV في النادي بما يعادل 86.6% من رأس المال المتاح".

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وأضاف:"من المتوقع إغلاق الصفقة بشكل نهائي بحلول نهاية أغسطس 2020، بعد خضوعها لكافة الشروط القياسية لهذا النوع من المعاملات، وكافة الاتفاقيات الموقعة".

وتابع:"سيؤدي إتمام الصفقة إلى التزام فريدكين بإطلاق الاكتتاب العام الإلزامي على الأسهم المستحقة للنادي، بموجب القوانين واللوائح المعمول بها".

ومن جانبه قال فريدكين عن هذه الخطوة:"نحن جميعاً سعداء باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتواجد في هذه المدينة العظيمة والنادي الشهير، نتطلع إلى إغلاق عملية الشراء في أقرب وقت ممكن، والانغماس في عائلة روما".

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وتطمح جماهير النادي الإيطالي، في مساهمة هذه الخطوة بالنهوض بالفريق، حيث أنهى الموسم الأخير من الدوري الإيطالي في المركز الخامس بـ70 نقطة.