رسمياً | روما يعلن عودة رانييري لتدريب الفريق

فترة جديدة لرانييري مع روما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن روما رسمياً تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري مدرباً للفريق بدلاً من أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته بعد وداع دوري الأبطال.

وودع روما دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بعد خسارته أمام بورتو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد للأوقات الإضافية.

روما أعلن في بيان رسمي أن رانييري سيتولى قيادة الفريق بعد وصوله للعاصمة الإيطالية صباح الجمعة قادماً من لندن، محل إقامته الحالي.

وكان رانييري قد أُقيل قبل أيام فقط من تدريب فولهام بعد تجربة قصيرة استمرت ما بين نوفمبر وفبراير قاد الفريق بها في 17 مباراة.

كلاوديو رانييري - هل حانت لحظة الاستماع لنصيحة بوتشيلي؟

هل تتذكرون هذا الهدف من الساحر كاكا😍pic.twitter.com/pVOiAKRw5s — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

وفشل رانييري في تحسين وضعية الفريق اللندني بعدما قاده لثلاث انتصارات فقط، ليقبع فولهام في الترتيب التاسع عشر ويواجه خطر الهبوط.

التقارير في إيطاليا أشارت أن فرانشيسكو توتي، المدير الإداري لروما، وقائد الفريق الحالي دانييلي دي روسي كانا وراء ترشيح رانييري لقيادة الفريق بسبب العلاقة القوية معه.

رانييري سبق له تدريب روما ما بين 2009 و2011 وقاد الفريق في موسمه الأول للتنافس على لقب الدوري الإيطالي قبل أن يخسر في الجولات الأخيرة السكوديتو لإنتر.

التغييرات في روما يبدو أنها لن تقتصر على صعيد المدرب، إذ ذكرت التقارير أن المدير الرياضي مونشي في طريقه للمغادرة هو الآخر بعد إقالة دي فرانشيسكو والانتقادات له.

ويلعب روما مساء الأثنين المقبل بالدوري الإيطالي أمام إمبولي في أولى المباريات له تحت قيادة كلاوديو رانييري.