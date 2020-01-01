رسميًا - روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي ويحدد موعد الجراحة

نادي روما يعلن عن إصابة لاعبه نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الأمامي للركبة ويحدد غدًا موعدًا لخضوعه للجراحة.

أعلن نادي روما الإيطالي عن إصابة لاعبه الشاب نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الصيلبي للركبة خلال مواجهة الفريق اليوم ضد يوفنتوس.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية غدًا الإثنين.

وكتب النادي في البيان: "بعد إصابته في المباراة زانيولو تم تشخصيه بمزق في الرباط الأمامي للركبة اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بالغد".

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وكان اللاعب قد شارك أساسيًا في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب روما وأصيب بعد مرور نصف ساعة من اللقاء وغادر الملعب وحل أوندير بديلًا له.

وتعرض روما للهزيمة اليوم أمام نظيره يوفنتوس بهدفين لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يستمر غياب اللاعب بتلك الطريقة حتى نهاية الموسم، حيث أن الإصابة في الرباط الصليبي تحتاج لفترة علاج بين ستة وتسعة أشهر.

جدير بالذكر أن زانيولو كان قد شارك في 24 مباراة رفقة روما هذا الموسم سجل خلالهم ستة أهداف وصنع هدفين في كل البطولات.