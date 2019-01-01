رسمياً - روما يحسم التعاقد مع مانشيني

على سبيل الإعارة مع خيار الشراء

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع جيانلوكا مانشيني مدافع نظيره أتلانتا على سبيل الإعارة.

مانشيني ظهر بمستويات مميزة مع أتلانتا الموسم الماضي، ليرتبط بالانتقال للعديد من الأندية كان أبرزها إنتر.

وفي النهاية نجح روما في اقتناص خدمات اللاعب، في صفقة إعارة مع بند الشراء بـ15 مليون يورو.

Ufficiale: Gianluca Mancini è un calciatore della .



Questa estate l'#ASRoma sta collaborando con @TelefonoAzzurro utilizzando gli annunci video dei nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sui minori scomparsi, inclusi questi tre bambini italiani pic.twitter.com/2bseN459fs — AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2019

وقال مانشيني عقب توقيعه للذئاب:"سعيد جداً باللعب لهذا النادي الكبير، أشعر بالفخر لارتداء قميصه والتضحية من أجله".

ووفقاً للموقع الرسمي لروما فإن مانشيني وقع مع النادي حتى 30 يونيو 2024.

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يذكر أن صاحب الـ23 عاماً يعتبر من إنتاجات أكاديمية أتلانتا، حيث انتقل لبيروجيا لفترة فصيرة، قبل العودة لناديه والتألق معه والدخول بتشكيل المنتخب الإيطالي.