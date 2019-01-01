رسمياً- روما يتعاقد مع حارس ريال بيتيس

صفقة جديدة للذئاب استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الحارس باو لوبيز لاعب ريال بيتيس.

الموقع الرسمي للذئاب كشف عن التوصل لاتفاق نهائي مع بيتيس، في صفقة تصل قيمتها 23.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة انضمام اللاعب لروما إلى 28 مليون، مع إضافة بعض المتغيرات المستقبلية.

Official: Pau Lopez is an AS player.



🇬🇧 This summer #ASRoma is using signing announcements on social media to raise awareness about the search for missing children - including these 4 children from the UK. RT to help @missingpeople find them 🇬🇧 pic.twitter.com/9yngEP6mH6 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 10, 2019

وكشف روما في بيانه الرسمي أن مدة تعاقد لوبيز ستصل إلى 5 أعوام، ليستمر عقده حتى 2024.

وكشفت تقارير صحفية أن هذه الصفقة تأتي منفصلة تماماً عن المبلغ الذي تم تسليمه بين روما وبيتيس من صفقة أنطونيو سنابريا.

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ويأتي ذلك لإلتزام النادي الإسباني بدفع 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى جنوى.