الانتقالات

رسمياً- روما يتعاقد مع حارس ريال بيتيس

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صفقة جديدة للذئاب استعداداً للموسم الجديد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع الحارس باو لوبيز لاعب ريال بيتيس.

الموقع الرسمي للذئاب كشف عن التوصل لاتفاق نهائي مع بيتيس، في صفقة تصل قيمتها 23.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة انضمام اللاعب لروما إلى 28 مليون، مع إضافة بعض المتغيرات المستقبلية.

وكشف روما في بيانه الرسمي أن مدة تعاقد لوبيز ستصل إلى 5 أعوام، ليستمر عقده حتى 2024.

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وكشفت تقارير صحفية أن هذه الصفقة تأتي منفصلة تماماً عن المبلغ الذي تم تسليمه بين روما وبيتيس من صفقة أنطونيو سنابريا.

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ويأتي ذلك لإلتزام النادي الإسباني بدفع 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى جنوى.

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