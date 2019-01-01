رسميًا - روسيا خارج كأس العالم والأولمبياد بسبب المنشطات

المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات تعلن عن معاقبة بسبب خرق قوانينها.

أعلنت المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم عن إيقاف روسيا من المشاركة في البطولات الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت المنظمة في بيان رسمي أصدرته قبل قليل لتؤكد من خلاله أن خروج روسيا عن قواعدها كان السبب في تلك العقوبة الكبيرة.

ويأتي هذا الإيقاف ليمنع الرياضيون الروس من المشاركة في أولمبياد الصيف المقبل التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو وكأس العالم الذي يقام في قطر ٢٠٢٢.

وسيتم السماح لمن يثبت عدم تورطه في فضيحة المنشطات الروسية بالمشاركة في البطولات العالمية الكبرى تحت علم الأولمبياد المحايد دون العلم الروسي ولن يتم عزف نشيد بلاده عند تحقيقه للفوز بأي ميداليات.

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وتملك روسيا ٢١ يومًا للاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية قبل أن يتخذ مسارًا رسميًا في التنفيذ يمنع نجوم الرياضات الروسية من المشاركة في البطولات العالمية.

وكانت الأزمة قد تفجرت في يناير ٢٠١٨ عندما تم الكشف عن تلاعبًا في نتائج معامل المختبرات في روسيا وتم تتبع الأمر من قبل المنظمة لتكشف عن المزيد من الخروقات.

جدير بالذكر أن مشاركة روسيا في بطولة الأمم الأوروبية في الصيف المقبل لن تكون محل جدال، حيث لا تعتبر المنظمة بطولة اليورو كبرى بتعريفها.