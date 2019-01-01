رسميًا.. رمزي صالح يعلن اعتزاله كرة القدم

رمزي صالح يعلق قفازه وينهي مسيرته في كرة القدم

أعلن رمزي صالح حارس مرمى منتخب فلسطين والأهلي المصري السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، اليوم الجمعة.

وكان رمزي صالح من أبرز الحراس العرب الذين لعبوا في الدوري المصري الممتاز في الفترة الأخيرة، حيث لعب للأهلي والمصري البورسعيدي وغيرهم.

ونشر اللاعب فيديو يعلن فيه اعتزاله كرة القدم مؤكدًا أنه فخور بتسليط الضوء عليه كلاعب فلسطيني وهو في صفوف الأهلي حيث وصفه الأعظم عربيًا وإفريقيًا.

ووجه صالح الشكر للجميع الذين ساهموا في مسيرته وصناعة اسم رمزي صالح، مؤكدًا على فخره بما قدمه خلال 17 عامًا في كرة القدم.

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وحصل رمزي صالح مع الأهلي المصري على الكثير من البطولات عندما انضم إليه عام 2008، حيث اعتمد عليه البرتغالي مانويل جوزيه وقتها كالحارس الأساسي.