رسميًا .. رفع الحظر عن ملاعب ليبيا

الحياة تعود لملاعب ليبيا بعد سنوات من الظلام

أعلن عبد الحكيم الشلماني؛ رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميًا اليوم الخميس، رفع الحظر عن ملاعب ليبيا بالكامل، والذي فرض عليها منذ سنوات.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد قرر فرض حظر كامل على ملاعب ليبيا، وعدم إقامة أي مباراة سواء للأندية أو المنتخبات عليها، إثر تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

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وقال الشلماني، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أود أن أزف لكم خبرًا سارًا من موريتانيا لكل الليبيين وعشاق كرة القدم ألا وهو رفض الحظر الكامل على كل ملاعبنا، خاصةً الحظر من الناحية الأمنية، هناك بعض الملاحظات على ملعب طرابلس الدولي تمت إحالتها إلى هيئة الشباب والرياضة وكل المسؤولين في الدولة على رأسهم الحكومة الوطنية، كي يتم تسهيل وحل هذه المشاكل الخاصة بالملعب، وهي ملاحظات في متناول الجميع".

وأضاف: "كذلك هناك ملاحظات على ملعب شهداء بنينا، وهي ملاحظات بسيطة جدًا، وتم الاتفاق على حلها مع السيد أمين البلدية، وبالفعل بدأوا خطوات حلها".

رئيس الاتحاد الليبي تابع: "بناءً على طلب لجنة الطوارئ والأمين العام للاتحاد الإفريقي سنعد خطة أمنية كاملة خلال فترة بسيطة، لاستقبال منتخب تونس على أرضنا بملعب شهداء بنينا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وكذلك سنستقبل مباراة أهلى بني غازي المقبلة، وكافة مباريات منتخباتنا على ملاعب ليبيا، هذه مرحلة جزئية بدأت بملاعب طرابلس، وسننتقل إلى مناطق أخرى خطوة بخطوة".

واختتم: "نتمنى من الجميع الآن تكاتف الجهود، خاصةً المؤسسات كالشباب والرياضة أو الحكومة الوطنية، أن تهتم بهذا الملف، لأنه ليس سهلًا، يحتاج لجهد كبير، وهو أقل شيء يقدم لبلدنا".