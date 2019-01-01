رسميًا.. رفع البطاقة الحمراء عن سون

سون يحصل على البراءة من إصابة أندري جوميز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا رفع البطاقة الحمراء عن النجم الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبيرز.

وكان سون قد حصل على البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه توتنهام هوتسبيرز أمام إيفرتون مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تدخل مشترك أصيب فيه نجم إيفرتون بإصابة مرعبة انخلع فيها كاحل قدمه، تعرض سون لبطاقة حمراء ظل يبكي على إثرها لدقائق لتسببه في إصابة بالغة للنجم البرتغالي.

ولكن بعد مراجعة اللقطة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدا أن الإصابة قد حدثت نتيجة سقوط جوميز بشكل خاطئ وليس نتيجة تدخل سون الذي لم يكن عنيفًا في هذه اللقطة.

وتحدثت بعض المصادر المقربة من سون أنه يعيش حالة نفسية سيئة منذ نهاية المباراة لدرجة جعلت النادي يفكر في عرضه على طبيب نفسي.

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يذكر أن توتنهام قد أنهى المباراة أمام إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليواصل نتائجه غير الإيجابية التي يحققها خارج أرضه في الفترة الأخيرة.