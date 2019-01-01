رسميًا - رفض استئناف الحزم ضد العويشير

احتجاجات كثيرة ضد الحارس وفي كل مرة النتيجة نفسها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا رفض الاستئناف المقدم من نادي الحزم ضد نادي أحد بشأن مشاركة حارسه عبد الله العويشير.

الفريقان كانا قد تقابلا في التاسع من مارس الماضي، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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ويأتي استئناف الحزم بشأن عدم قانونية مشاركة العويشير في المباراة، كونه انضم لأحد كلاعب هاوٍ في فترة غير المسموح بها بقيد اللاعبين.

اللجنة أعلنت رفض استئناف الحزم، مؤيدة قرار لجنة الانضباط والأخلاق، موحة أنه قرار نهائي غير قابل للطعن.

يذكر أن أكثر من نادٍ تقدم باحتجاج ضد مشاركة العويشير مع أحد، إلا أنه في كل مرة يتم رفض الاحتجاج.