رسميًا - رفض استئناف الاتفاق واعتماد إيقاف حسين السيد

خروج عن النص بدر من المحترف المصري خلال مواجهة النصر، فرض عليه عقوبة مغلظة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا رفضها الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتفاق حول العقوبة الموقعة على لاعبه المصري حسين السيد.

لجنة الانضباط والأخلاق كانت قد قرر معاقبة المحترف المصري، إثر اعتراضه على حكم مواجهة فريقه أمام النصر، بالجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بطريقة عنيفة واعتدائه عليه، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأحمر المباشر له.

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رفض استئناف الاتفاق يجعل اللاعب معاقبًا بالإيقاف لمدة أربع مباريات رسمية، بجانب إلزامه بدفع غرامة قدرها 40 ألف ريال سعودي.

وأوضحت اللجنة أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن وفقًا للوائح والقوانين.

#لجنة_الاستئناف: رفض الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد اللاعب حسين سيد. pic.twitter.com/gHhCg7kG4z — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٥ أبريل ٢٠١٩

لقاء الاتفاق أمام العالمي كان قد انتهى بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين، حيث خطف الأخير الفوز في الدقيقة 8+90.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في ثماني مباريات وتسعة تعادلات وعشر هزائم.