رسميًا - رفض احتجاج الهلال ضد العويشير

الاحتجاج الثاني الذي يقدم ضد حارس أحد ويتم رفضه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاحتجاج المقدم من الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة عبد الله العويشير؛ حارس مرمى أحد، خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

مسؤولو الزعيم قدموا عقب المباراة التي أقيمت في 23 من مارس الجاري، مباشرة احتجاج ضد الحارس، بشأن عدم قانونية مشاركته كونه انضم لأحد كلاعب هاوٍ في غير فترة القيد.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه قبل الاحتجاج شكلًا، لكنه مرفوض موضوعًا، موضحًا أنه قرار قابل للاستئناف.

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ويعد هذا الاحتجاج الثاني الذي يقدم ضد العويشير، حيث قدم الحزم من قبل أيضًا الاحتجاج نفسه، وتم رفضه.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يتذيل أحد الترتيب برصيد 15 نقطة.