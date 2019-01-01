رسميًا راؤول كانيدا مديرًا فنيًا لأم صلال القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي أم صلال القطري اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الإسباني راؤول كانيدا لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم الجاري.

وكان النادي القطري قد أقال مدربه السابق الفرنسي لوران بانيد في نوفمبر الماضي، إثر تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها في عهده الهزيمة أمام السيلية بثنائية نظيفة.

وأوضح أم صلال أن الإسباني جورج رودريجو سيكون مساعدًا في الجهاز المعاون لكانيدا.

وقع نادي ام صلال رسميا مع المدرب الاسباني راؤول كانيدا ليصبح المدير الفني للصقور بالاضافة الى جورج رودريجو الاسباني ايضا مساعدا له #شجع_أم_صلال #QSL #دوري_نجوم_QNB #تميم_المجد #كأس_الأمير #كأس_QSL @QSL pic.twitter.com/ILyuYdoKKA — نادي أم صلال الرياضي (@ummsalalsc) ١ يناير ٢٠١٩

ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 21 نقطة عن الصدارة.