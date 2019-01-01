رسميًا | رئيس نادي الزمالك يعلن التعاقد مع بنشرقي

تعرف على تفاصيل انضمام بنشرقي للزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إتمام التعاقد مع أشرف بنشرقي، مهاجم الهلال السعودي، بعقد يمتد لثلاثة سنوات.

بنشرقي قضى فترة إعارة في لانس الفرنسي قبل العودة للهلال.

وقال منصور في تصريحات متلفزة إن بنشرقي سوف ينضم إلى الزمالك يوم الأربعاء المقبل والعقد يمتد لثلاثة سنوات بعد الاتفاق النهائي على التفاصيل المالية.

كما تحدث رئيس الزمالك عن إمكانية مغادرة حمدي النقاز لرغبة زوجته في العودة لتونس فيما يُرجح رحيل حميد أحداد أو مبادلته مع صفقة أخرى.

صاحب الـ 67 عامًا أكد توصله لاتفاق مع 4 لاعبين من المنتخب المصري وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا.

وحول المغادرين، أشار منصور إلى أنّه وافق على رحيل إسلام جمال وإعارة سيسية وأحمد رفعت إلى الاتحاد وكذلك إعارة عماد فتحي ومحمد أشرف روقة إلى سموحة.

ووعد مرتضى منصور بظهور قناة الزمالك قريبًا بعد الجلسة الأخيرة مع المسؤولين في إعلام المصرييين، كما انتقد موقف جمال حمزة وأحمد عبدالرؤوف من دعم السنغال أمام الجزائر في نهائي أمم أفريقيا.

ورفض الهجوم على الاتحاد المصري بسبب خروج الفراعنة المبكر من أمم أفريقيا مشيرًا إلى أنّ خافيير أجييري وهاني رمزي أصحاب القرار ويحب محاسبتهما على هذا الإخفاق.