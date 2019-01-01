رسميًا - رئيس الزمالك يعلن رحيل جروس وخالد جلال مديرًا فنيًا

الزمالك تعادل مؤخرًا مع الإنتاج الحربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي.

وكان جروس قد تولى تدريب الزمالك منذ انطلاق الموسم الحالي لمدة عام، ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري على الرغم وجود بعض مباريات الدوري.

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، بشكل رسمي عن رحيل جروس، بعد مباراة الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ31.

وأكد رئيس الزمالك على تولي خالد جلال تدريب الفريق خلفًا لجروس في المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز.

وقاد جروس الزمالك لتحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية والعودة لمنصات التتويج في القارة السمراء بعد مرور ما يقرب من 17 عامًا.

وينافس الزمالك نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بعد أداء أكثر من رائع في الفترة الأخيرة.