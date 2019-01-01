رسميًا - دي فرانشيسكو مدربًا لسامبدوريا

مدرب روما وساسولو السابق دي فرانشيسكو مدربًا لسامبدوريا خلفًا لجيامباولو المنتقل لتدريب ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي سامبدوريا رسميًا تعيين المدرب الإيطالي الشاب إيزيبيو دي فرانشيسكو مدربًا جديدًا للفريق.

وكان المدرب السابق ماركو جيامباولو قد قدم استقالته من أجل تولي مهمة تدريب نادي ميلان خلفًا لجينارو جاتوزو.

وأعلن سامبدوريا الخبر عبر موقعه الرسمي وحسابه الرسمي على تويتر، حيث رحب بدي فرانشيسكو رسميًا.

وسيمتد عقد دي فرانشيسكو مع سامبدوريا حتى الثلاثين من يونيو من العام 2022، أي أنه سيشرف على تدريب الفريق لثلاثة مواسم.

وسبق لدي فرانشيسكو أن قدم تجربة ناجحة مع ساسولو، تلك التي قادته إلى تدريب روما والوصول معه إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

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يذكر أن جيامباولو كان قد تولى تدريب نادي ميلان رسميًا منتصف الأسبوع الماضي، بعد أيام من تركه لمنصبه كمدرب لسامبدوريا.