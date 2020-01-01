رسميًا | دي بروينه يتوج أخيرًا بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي 2019-2020

بشكل رسمي كيفين دي بروينه يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد موسمه المميز رفقة مانشستر سيتي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بشكل رسمي عن حصول النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في البطولة لهذا الموسم 2019-2020.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب الحساب: "نقدم لكم جائزة أفضل لاعب في موسم 2019/2020 والتي تقدمها لعبة فيفا، كيفين دي بروينه".

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وكان دي بروينه قد قدم موسمًا طيبًا للغاية مع مانشستر سيتي وعادل من خلاله الرقم القياسي لصناعة الأهداف والذي كان قد سجله أسطورة آرسنال تييري هنري في 2003.

وكذلك يحمل دي بروينه الرقم الأعلى في التمريرات الخطرة وصناعة الفرص الكبيرة لزملائه خلال الموسم بالدوري الإنجليزي، كما أنه أكثر من شارك في الأهداف.

بهذا يكسر كيفين دي بروينه سلسلة انتصارات نجوم ليفربول بالجائزة، حيث كان محمد صلاح قد حققها في 2018 ونالها فيرجيل فان دايك في 2019.

جدير بالذكر أن ثلاثي ليفربول ساديو ماني وجوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد كانوا ضمن الترشيحات للحصول على الجائزة.