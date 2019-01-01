رسميًا - دييجو جودين لاعبًا في صفوف إنتر

نادي إنتر يعلن عن نجاحه في ضم الأوروجوياني دييجو جودين قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي إنتر عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الأوروجوياني الدولي دييجو جودين قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي صباح اليوم بمجرد أن تم فتح باب القيد للموسم الجديد وموسم الانتقالات الصيفية.

وذكر النادي في البيان الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني أن العقد الذي قام بتوقيعه مع جودين يستمر لمدة ثلاثة مواسم ولا ينتهي قبل يونيو ٢٠٢٢.

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وكتب النادي في البيان: "دييجو جودين بكل ما لديه من موهبة وخبرات سيأتي الآن ليقدم خبراته من أجل إنتر، حظ سعيد لك في مغامرتك معنا".

وجاءت صفقة انضمام دييجو جودين لصفوف إنتر بشكل مجاني عقب أن انتهى تعاقده مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد مساء الأمس الأحد.

جدير بالذكر أن جودين كان قد انضم لأتلتيكو مدريد في عام ٢٠٢٠ قادمًا من فياريال وحقق العديد من الألقاب سواء محليًا أو أوروبيًا آخرها لقب السوبر الأوروبي على حساب غريمهم في العاصمة ريال مدريد.