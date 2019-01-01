رسمياً - دينيس سواريز ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيجو

اللاعب يغادر برشلونة في صفقة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 16 مليون يورو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة مقابل 12.9 مليون يورو.

وتتضمن الصفقة متغيرات تبلغ قيمتها 3.1 مليون يورو، حال إتمام اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لشروط معينة.

وكان سواريز قد انتقل لآرسنال على سبيل الإعارة في يناير الماضي، ولكنها لم تكُن ناجحة ليقرر الجانرز عدم التعاقد معه.

ووقع لاعب الوسط الإسباني عقداً مدته 4 سنوات في لوس بالايدوس، حيث نشأ بالنادي قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع دينيس قادماً من ناشئي مانشستر سيتي مقابل 1.5 مليون يورو، ثم تم إعارته لإشبيلية في صيف 2014، ثم بيعه إلى فياريال في العام التالي، قبل أن يتم تفعيل بند إعادة الشراء في صيف 2016.