رسميًا.. ديمبيلي يغيب عن برشلونة لأسبوعين

إصابة ديمبيلي تزيد من متاعب برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي برشلونة رسميًا غياب جناحه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابة على مستوى الكاحل الأيسر. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة أمس الأحد في المواجهة التي جمعت بين برشلونة وليجانيس لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وخرج ديمبيلي من المواجهة مصابًا دون أن يتحدث المدرب إرنستو فالفيردي عن المدة التي سيغيب خلالها النجم الفرنسي عن الفريق.

برشلونة يقترب من التوقيع مع جلاد ريال مدريد لتعويض الحدادي

وقال فالفيردي عقب المباراة بالأمس أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية أولًا للوقوف على خطورة الإصابة، وبعدها يمكن الحديث حول فترة غيابه.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية الأولية التي أثبتت تعرضه لالتواء في الكاحل، انتظارًا للفحوصات التالية التي سيخضع ليه اليوم لييبدأ البرنامج التأهيلي.

يذكر أن عثمان ديمبيلي كان قد تعرض لإصابة مشابهة الموسم الماضي، ولكنها كانت أكثر قوة وأدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة وصلت إلى نحو 3 أشهر.