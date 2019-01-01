رسميًا - ديسابر يرحل عن تدريب بيراميدز.. وزيزو بديلًا وفتح الله مدربًا عامًا

بيراميدز يفسخ عقد مدربه ديسابر

أعلن نادي بيراميدز رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بعد النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري.

كان ديسابر قد تولى تدريب بيراميدز بعد كأس الأمم الإفريقية بعد إنهاء تعاقده مع المنتخب الأوغندي عقب انتهاء مشاركتهم في البطولة التي أقيمت في مصر.

وفي بيان رسمي عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، التوصل لاتفاق مع ديسابر للرحيل.

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وأكد البيان أن الاتفاق تم بين الطرفين بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين وتوجيه الشكر للمدير الفني الفرنسي الذي قاد الفريق منذ بداية الموسم.

وكشف نادي بيراميدز أن عبدالعزيز عبدالشافي سيتولى تدريب بيراميدز بشكل مؤقت ومعه محمود فتح الله مدربًا عامًا خلال الفترة المقبلة.