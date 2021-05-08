رسميًا.. دورتموند يُهدي بايرن ميونخ الدوري الألماني للمرة التاسعة تواليًا

لايبزيج الضحية..

أُسدل الستار على لقب الدوري الألماني بعدما هُزم لايبزيج من مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدفين، ليُعلَن بايرن ميونخ رسميًا بطلًا للمسابقة الألمانية للمرة التاسعة على التوالي.

ومن المقرر أن يلعب العملاق البافاري مع بوروسيا مونشنجلادباخ بأليانز آرينا اليوم في وقت لاحق لحساب الجولة 32 من البوندسليجا، والآن بات لا يحتاج للفوز لتأكيد تحقيق الدوري.

ثلاثية بوروسيا دورتموند في شباك لايبزيج أتت عبر ماركو رويس وجادون سانشو (هدفان)، فيما أحرز لكتيبة يوليان ناجلسمان لوكاس كلوسترمان ودانيل أولمو.

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 64 في المركز الثاني، مع وجود بايرن في الصدارة برصيد 71 وبقاء جولتين فقط على نهاية الدوري الألماني، وهكذا ينتهي الصراع رسميًا على الدرع.

بطولة الدوري الألماني هي البطولة الوحيدة التي نجح بايرن ميونخ في التتويج بها هذا الموسم بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وقبلها المفاجأة الكبرى بالخروج من كأس ألمانيا مبكرًا على يد أحد فرق الدرجة الثانية، هولشتاين كيل.

بنهاية هذا الموسم، سيتحول ناجلسمان من تدريب لايبزيج إلى تدريب بايرن ميونخ خلفًا لهانزي فليك، المتوقع أن يتولى مقاليد منتخب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية.

الجدير بالذكر في النهاية أن دورتموند خاض مباراة لايبزيج بدون نجمه الأول إرلينج هالاند بسبب الإصابة، لكن هذا لم يُقلل من كتيبة إيدن تريزيتش أمام العملاق الناشئ على الأراضي الألمانية.