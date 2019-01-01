رسميًا | دارميان ينضم إلى صفوف بارما

رابع الراحلين عن يونايتد إلى إيطاليا..

فيسبوك تويتر مصعب صلاح

أعلن نادي بارما الإيطالي إتمام التعاقد مع ماتيو دارميان، لاعب مانشستر يونايتد، قبل غلق سوق الانتقالات.

دارميان لم يحصل على دقائق لعب كافية في مسرح الأحلام ولذلك فضّل العودة إلى إيطاليا للحصول على فرصة للمشاركة مع منتخب الأتزوري.

وسيصبح دارميان رابع لاعبي يونايتد انتقالاً للدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد انتقال روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، وكريس سمولينج إلى روما.

ووفقاً للتقارير ستنتهي الصفقة مقابل 1.5 مليون يورو، ليرحل الظهير الذي انضم ليونايتد في صيف 2015 قادماً من تورينو مقابل 18 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 29 عامًا ارتبط بالانضمام لأكثر من فريق أبرزهم إنتر قبل اللعب مع بارما.

وخسر بارما المباراة الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بهدف نظيف.