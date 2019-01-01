رسميًا - خليل شمام يجدد عقده مع الترجي

قائد باب سويقة مستمر حتى صيف 2021

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الترجي التونسي تجديد عقد قائده خليل شمام؛ مدافع الفريق، لمدة موسمين، ليمتد عقده حتى صيف عام 2021.

صاحب الـ31 عامًا انتهى عقده مع باب سويقة بنهاية الموسم المنقضي، واستمرت المفاوضات خلال الفترة الماضية للاتفاق على شروط التجديد.

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نشأ قائد الترجي في صفوف الفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2006، وطوال الـ13 سنة الماضية لم يرتدي قميص غير الأحمر والأصفر، باستثناء موسم وحيد احترف به بالدوري البرتغالي.

وتوج الشمام مع الترجي بـ16 بطولة بواقع تسعة ألقاب دوري تونسي، وأربعة ألقاب كأس تونس، بجانب ثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا.

وبشكل عام، خاض ابن الـ31 عامًا 311 مباراة بقميص فريق الدم والذهب، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 44 آخرين.