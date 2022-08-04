المغربي موقوف أربعة أشهر من قبل لجنة الاحتراف بسبب النصر

اتضحت الصورة بشكل كامل بشأن المباريات التي سيغيب عنها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، على خلفية قرار إيقافه من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

لماذا قررت لجنة الاحتراف إيقاف حمد الله؟

أول أمس الثلاثاء، حسمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها في شكوى النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي حمد الله.

العالمي كان حصل على تسجيلات صوتية، يزعم أنها تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

وأصدرت اللجنة قراراتها أول أمس الثلاثاء، بإيقاف حمد الله والبلوي ومشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، مع توقيع غرامة على الثنائي الأول والنادي، وحرمان الفريق من إبرام تعاقدات لفترة انتقالات واحدة. (طالع التفاصيل)

لكن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهذه الخطوة قررت إدارة النصر بالفعل اتخاذها، من أجل تغليظ العقوبات.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها حمد الله؟

لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023.

ووفقًا للعقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف فإن غياب حمد الله بدأ في الثاني من أغسطس وسينتهي في الثاني من ديسمبر 2022.

وعليه فإن المهاجم المغربي سيغيب عن صفوف العميد في ثماني مباريات فقط من الدوري المحلي، نظرًا لوجود توقفين خلال الموسم؛ الأول من 17 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، حيث أيام الفيفا، والثاني من 17 أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر، حيث كأس العالم قطر 2022 وما يسبقه من معسكر إعداد.

وتعد مواجهة الاتحاد والنصر، ضمن الجولة الخامسة، في الثاني من أكتوبر، هي أبرز مباراة سيغيب عنها المهاجم المغربي.

أما الثماني مباريات كاملة التي سيغيب عنها حمد الله ستكون أمام العدالة، الاتفاق، الرائد، الخليج، النصر، الفتح، ضمك والوحدة.

ومن المقرر أن يعود المغربي للمباريات مع عودة استئناف الدوري بعد انتهاء توقف كأس العالم قطر 2022.