رسميًا .. حضور جماهيري في مباريات الإمارات بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022

الإمارات تستضيف مباريات المجموعة الأولى

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، إقامة مباريات المجموعة السابعة التي تضم المنتخب الإماراتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، بحضور جماهيري.

الجماهير تغيب عن ملاعب الإمارات منذ أزمة كورونا في العام الماضي، لكن تم السماح لهم بالحضور لأول مرة منذ الأزمة، في نهائي كأس رئيس الدولة بنسبة 30% فقط من سعة المدرجات.

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وأوضح الاتحاد الإماراتي أنه بعد التشاور مع الجهات المختصة تم الاتفاق على حضور الجماهير لمباريات التصفيات بنسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات كل استاد.

ووُضعت عدة شروط للحضور، إذ أنه سيكون متاحًا لمن يظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد 19" وحرف E عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية مع إبراز نتيجة الفحص السلبية PCR لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.

الأبيض الإماراتي يحتل المركز الرابع في جدول المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من أربع مباريات، فيما تتصدر فيتنام المجموعة بـ11 نقطة، تليها ماليزيا تسع نقاط، ثم تايلاند ثماني نقاط، وبالمركز الخامس والأخير تأتي إندونيسيا دون أي نقاط، وجميعهم خاض خمس مباريات باستثناء الأبيض.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وغوام، على استاد نادي الشارقة بالإمارات.

وقال داتو ويندسور جون؛ أمين عام الاتحاد القاري: "أشكر الاتحاد الإماراتي على موافقته على الاستضافة في وقت مليء بالتحديات، ورغم ضيق الوقت، فهذا دليل على روح التفاهم وامتياز التنظيم، وواثقون من أن الأجواء مهيئة للفرق واللاعبين بالإمارات".

المنتخب السوري يتصدر المجموعة بـ15 نقطة، تليه الصين بعشر نقاط، ثم الفلبين سبع نقاطـ ثم المالديف ست نقاط، وأخيرًا غوام دون أي نقاط.